„De afgelopen twee, drie jaar is het vrij tam geweest. Niet alleen in Amsterdam, maar wereldwijd”, zegt Van Vlerken, die de huiver van de afgelopen jaren wijt aan de gestegen inflatie en rentes. De vier beursgangen in Amsterdam vorig jaar waren een stuk minder dan het gemiddelde van de afgelopen jaren.

Nu de inflatievrees minder boven de markten hangt, verwacht Van Vlerken meer beursgangen. „Er is optimisme en ik denk ook echt dat we het komende jaar en de jaren daarna meer beursgangen gaan zien”, zegt de topman van Euronext Amsterdam. „We zien nieuwe aanwas vanuit het buitenland, maar gelukkig ook een aantal Nederlandse bedrijven dat heel concreet is over een eventuele gang naar de publieke kapitaalmarkt.”

Een voordeel voor Euronext Amsterdam is dat Nederland een goed vestigingsklimaat voor bedrijven kent, zegt Van Vlerken. Ook stijgt ondanks de droogte aan beursgangen de totale waarde van de in Amsterdam genoteerde bedrijven al jaren. Die hoge marktkapitalisatie zorgt voor een levendige handel. Dat er veel wordt gehandeld op het Damrak trekt weer veel bedrijven aan, denkt de beurstopman. „Amsterdam is inmiddels een internationaal platform, in hetzelfde rijtje als NYSE, Nasdaq en Londen. Dat komt ook omdat we onderdeel zijn van de Euronext-groep, dus onderdeel van een pan-Europese beurs.”

De concurrentie met Amerikaanse beurzen kunnen Europese beurzen volgens Van Vlerken goed aan, vooral als het op Europese bedrijven met een beurswaarde tot 5 miljard euro aankomt. Dat zijn hier relatief grote beursfondsen, maar in de VS relatief klein. „En Amerikanen hebben toch altijd de voorkeur voor Amerikaanse bedrijven, zeker in het huidige klimaat”, aldus Van Vlerken.

Een mogelijke escalatie van handelsspanningen tussen de VS onder Donald Trump en de EU tast Van Vlerkens optimisme niet aan. Importheffingen kunnen de economische groei in de VS onder druk zetten, wat de EU een aantrekkelijkere beleggingsmarkt maakt. „Ik zou me kunnen voorstellen dat we in de komende periode behoorlijk wat kapitaal van Amerika richting Europa zien trekken.”