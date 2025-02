Nieuwe pictogrammen moeten medicijngebruiker duidelijkheid geven

Binnenland

Een nieuwe, eenduidige set pictogrammen moet medicijngebruikers voortaan meer duidelijkheid geven over het gebruik en de werking van hun medicatie. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de icoontjes samen met allerlei brancheorganisaties ontwikkeld. Het zijn er vijftig in totaal. Ze zijn getest in apotheken en drogisterijen en ook onder laaggeletterde proefpersonen.