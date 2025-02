Normale drukte bij ANWB ondanks sneeuw in het noorden

Door die sneeuwpakken kreeg de hulpdienst vanuit het noorden meer meldingen van pech met banden dan normaal. „Mensen zien dan stoepranden of andere obstakels niet goed”, zo is de verklaring. De sneeuw en gladheid maakten ook het werk van de hulpdiensten moeilijker en uitdagender, maar doordat er meer mensen waren ingeroosterd „konden we de drukte goed aan”, aldus de woordvoerster.

Tot en met donderdagochtend geldt in het Noorden nog waarschuwingscode geel vanwege sneeuw en gladheid. Afhankelijk van hoeveel er valt, zal het verkeer langzamer moeten rijden op sommige wegen. Grote problemen voorziet de ANWB vooralsnog niet.

Na het stilleggen van de dienstregeling in de ochtend, rijden de bussen van Qbuzz sinds 13.00 uur weer en dat blijft de vervoerder ook in de avond doen. „Zo brengen we onze reizigers vandaag ook weer thuis”, aldus een woordvoerder. Die herhaalt wel het advies voor vertrek de reisplanner te controleren.