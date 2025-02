In de stukken staat dat de beveiliging pas eind 2029 klaar is, waarna het Binnenhof nog verder moet worden ingericht. Volgens het AD, dat er eerder woensdag over berichtte, zal dit in de zomer van 2030 gebeuren. Bovendien zijn andere delen van het historische complex, zoals het ministerie van Algemene Zaken, pas op zijn vroegst „medio 2030” klaar. Mogelijk moet hier zelfs nog een half jaar bij worden opgeteld. Een woordvoerder van minister Mona Keijzer (BBB, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) laat weten dat „later dit jaar” een „herijking van de planning” zal volgen.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de renovatie van het Binnenhof eind 2026 helemaal klaar zou zijn. Later moest toenmalig minister Hugo de Jonge toegeven dat het project minstens twee jaar vertraagd was. De hele verbouwing zal inmiddels al meer dan 2 miljard euro gaan kosten.