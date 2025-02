Coalitie wil dat Faber rem zet op EU-wet over arbeidsmigratie

Hoogopgeleiden van buiten Europa kunnen in aanmerking komen voor een zogeheten blauwe kaart, een verblijfs- en werkvergunning. Een van de versoepelingen in de Europese richtlijn hierover die het kabinet moet verwerken in een Nederlandse wet, is dat ook statushouders uit andere EU-landen deze kaart kunnen aanvragen.

„Hoe vermijden we dat asielzoekers die in landen als Spanje en Portugal relatief makkelijk asiel krijgen via de Europese blauwe kaart richting Nederland reizen?”, wil BBB-voorvrouw Caroline van der Plas daarom weten. „Creëren we niet weer sluiproutes voor ongebreidelde migratie en misbruik?”, luidt ook de zorg van Thierry Aartsen (VVD).

Wat Marina Vondeling van de PVV betreft komt geen enkele migrant Nederland binnen met een blauwe kaart. Ze gaat liever op zoek naar „eigen slimmeriken” die aan de slag kunnen gaan bij Nederlandse bedrijven. Veel bedrijven hebben momenteel grote moeite om gespecialiseerd personeel te vinden.

Pieter Omtzigt van NSC vraagt het kabinet om de Nederlandse wet zo streng mogelijk te maken als de Europese richtlijn het toestaat. Hij verzoekt bijvoorbeeld om de inkomenseis zo hoog mogelijk te maken, rond de 100.000 euro. Tot vreugde van GroenLinks-PvdA voelt ook VVD wel wat voor een hogere inkomenseis.

Het debat gaat over een wetsvoorstel dat is ingediend door Fabers voorganger Eric van der Burg. De huidige PVV-minister krijgt later pas de kans om te reageren op de verzoeken uit de Kamer, omdat de tweede helft van het debat is verplaatst naar een later moment.