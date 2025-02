Die zegt dat Oekraïne bezet grondgebied moet opgeven aan Rusland, de wens om lid te worden van de NAVO los moet laten en dat de Verenigde Staten geen troepen zullen leveren voor de verdediging van een eventueel vredesakkoord tussen Oekraïne en Rusland.

Tomashchuk noemt het „natuurlijk jammer” dat de VS steun voor Oekraïne intrekken. Het maakt de situatie voor Oekraïne volgens hem moeilijker. Maar als de VS geen leidende rol meer willen innemen in het verdedigen van de vrije democratische wereld, ontstaan er volgens Tomashchuk kansen voor Europese landen om die leiding te nemen. Hij vertrouwt erop dat Europeanen de democratische waarden zullen blijven verdedigen.

Eind deze maand is de oorlog in Oekraïne drie jaar bezig. Oekraïners in Nederland heeft voor 23 februari een demonstratie aangekondigd op de Dam in Amsterdam.