Naar Hegseths woorden werd in Europa met spanning uitgekeken, omdat hij en de Amerikaanse president Donald Trump eerder twijfel zaaiden over de toekomst van de NAVO. Hegseth verklaarde woensdag bij zijn eerste bezoek aan het NAVO-hoofdkwartier dat de VS „toegewijd blijven aan de NAVO-alliantie en aan het defensiepartnerschap met Europa. Punt.” Het bondgenootschap zal nog generaties meegaan, daar rekent hij naar eigen zeggen vast op.

Maar de VS kunnen het zich niet meer permitteren om op te draaien voor de bescherming van Europa nu rivaal China in opmars is. Daaraan geeft Washington nu voorrang, en dus moet Europa „het eigenaarschap van de conventionele veiligheid in dit werelddeel op zich nemen”.