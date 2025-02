Scholen worden ook verplicht om noodplannen op te stellen voor gewelddadige situaties, vertelde minister van Onderwijs Johan Pehrson op een persconferentie. Ook moet het eenvoudiger worden toestemming te krijgen voor camerabewaking.

Als het parlement de plannen goedkeurt, moeten ze op 1 juli van kracht worden. Het is de verwachting dat er voldoende steun is voor het voorstel, dat volgt op de moordpartij in een onderwijsinstelling eerder deze maand.

Een 35-jarige man was in Örebro naar een school gegaan waar volwassenenonderwijs werd gegeven. Daar schoot hij tien mensen dood. De vermeende schutter zou daarna zichzelf van het leven hebben beroofd.

De man leidde al jaren een geïsoleerd bestaan. Over zijn motieven bestaat nog onduidelijkheid.