Ook waren de touringcars, waar meer dan twintig mensen in passen, te zwaar voor de kwetsbare kades en bruggen en zorgden ze voor uitstoot als ze met draaiende motor stonden te wachten op hun passagiers. Sinds 1 januari 2024 mogen er daarom geen zware touringcars meer zonder ontheffing het gebied binnen de binnenring (S100) inrijden. Daar staat inmiddels een boete op van 1160 euro.

In de eerste negen maanden na invoering van de maatregel werd nog niet gehandhaafd. Wel verstuurde de gemeente in die periode 814 waarschuwingsbrieven. In de laatste drie maanden van het jaar werden 124 touringcars geflitst. Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer) verwacht dat het aantal touringcars in de stad nog verder zal teruglopen. „Komend jaar zien we nog het effect van handhaving erbij.”

De zware touringcars kunnen een ontheffing aanvragen, zodat bepaald vervoer in de binnenstad mogelijk blijft. Bijvoorbeeld vervoer voor kinderen en ouderen en voor „culturele, educatieve en kunstzinnige uitjes en maatschappelijk relevante activiteiten”, aldus de gemeente. In 2024 zijn er 744 dagontheffingen en 18 jaarontheffingen verleend.

Komend jaar gaat de gemeente onderzoeken of er tussen de S100 en de Ring A10 plekken zijn waar overlast is toegenomen en waar maatregelen moeten worden genomen. Ook wordt gekeken hoe touringcars beter op het openbaar vervoer kunnen aansluiten.