Politie zoekt weggegooide spullen in Rolde rond kunstroof Assen

Volgens de regionale omroep wordt er gezocht langs de Asserstraat. Dat is rond dezelfde plek waar de uitgebrande vluchtauto na de roof is gevonden. Mogelijk hebben de dieven toen ook andere spullen die ze hebben gebruikt, achtergelaten. De politiewoordvoerster kan niet zeggen wat de precieze aanleiding voor de zoekactie met experts woensdag is geweest.

Mensen in Assen en omgeving zijn na de roof gevraagd de politie te bellen als ze weggegooide spullen zien die niet van henzelf zijn. Bij de diefstal uit het Drents Museum in Assen zijn vier gouden Roemeense kunstschatten meegenomen. Hier is de politie „nadrukkelijk” woensdag in Rolde niet naar op zoek. In de zaak zijn drie verdachten opgepakt, maar van de gouden helm en drie gouden armbanden ontbreekt vooralsnog ieder spoor.