De luchthaven in Limburg is een vaste uitwijkluchthaven voor Wizz Air. De luchthaven verwacht daarbij ook ten minste nog twee extra vrachtvluchten van Ethiopian Cargo.

Eigenlijk stonden er donderdag geen reguliere passagiersvluchten gepland vanaf Maastricht Aachen Airport, laat een woordvoerster weten. „Het is wel een uitdaging”, zegt ze. De luchthaven is naar eigen zeggen heel goed voorbereid en in staat snel op te schalen door medewerkers van verschillende afdelingen in te zetten.

Door een massale staking tegen het nieuwe regeerakkoord in België vertrekken er donderdag onder meer geen passagiersvluchten van Brussels Airport en de luchthaven van Charleroi.