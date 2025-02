Coalitiepartijen botsen over klimaatmiljarden na ‘CDA-coup’

De VVD is fel tegen het plan en vreest dat het budget voor kernenergie wordt aangesproken. „Of u bent hier een voorstel aan het doen om willens en wetens kernenergie uit te hollen, of het is gebakken lucht”, beet VVD-Kamerlid Silvio Erkens zijn PVV-collega toe.

De BBB schaarde zich in de Eerste Kamer achter het voorstel van onder meer het CDA, de ChristenUnie en GroenLinks-PvdA. Ook de PVV ziet wel wat in het plan. De motie vraagt om „zodanige maatregelen te nemen dat in het Klimaatfonds 5 miljard beschikbaar is voor activiteiten en maatregelen in de landbouw” die bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen.

In het Klimaatfonds zit 26 miljard euro, waarvan bijna de helft al is verdeeld. Dat is dus niet meer beschikbaar. Het overige deel (ruim 14 miljard euro) is beschikbaar voor kernenergie. Erkens vreest dat hier een greep uit wordt gedaan en spreekt van een „anti-nucleaire coup” van het verbond van partijen. „Kom tot inkeer”, was zijn oproep. „Als je nu miljarden weghaalt, laat je eigenlijk als Nederlandse politiek zien: we zijn niet serieus over kernenergie.”

Ook NSC vindt het een slecht doordacht voorstel. Kamerlid Wytske Postma wil van regeringspartner Henk Vermeer (BBB) weten waar hij het geld vandaan wil halen. Vermeer denkt dat een extra storting in het klimaatfonds een oplossing is. De BBB’er gaat ervan uit dat het kabinet meer geld overheeft dan geraamd. Die hypothetische miljarden wil hij daarvoor gebruiken. Dit leidde tot hoon bij Erkens, die „meevallers inzetten die er nog niet zijn” vergeleek met het bestellen van een nieuwe auto in de veronderstelling dat je de loterij wel zal winnen.

PVV-leider Geert Wilders noemde het veelbesproken voorstel „interessant”. Maar extra geld naar het klimaatfonds is voor die partij juist weer uitgesloten, en PVV-Kamerlid Alexander Kops zei in het debat ook geen geld weg te willen halen bij kernenergie. Hij denkt toch andere potjes in het klimaatfonds te kunnen aanspreken, en keek opnieuw naar geld voor ontwikkelingshulp als alternatief.