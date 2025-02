Sierra Leone: ‘Bolle Jos’ pas uitgeleverd na besluit rechter

„Sierra Leone is een soeverein land met wetten”, aldus Bah. „We zullen de zaak de aandacht geven die het verdient en dat doen we volgens de wetten van dit land.” De minister wil dat het verzoek behandeld wordt door een rechtbank. Het West-Afrikaanse land had eerder laten weten mee te werken als Nederland zo’n verzoek zou doen, al bestaat er geen uitleveringsverdrag tussen beide landen.

Leijdekkers werd in juni in Nederland veroordeeld tot 24 jaar cel voor drugstransporten van in totaal bijna 7000 kilo cocaïne en het geven van een opdracht tot moord. Ook in België is hij in zijn afwezigheid veroordeeld. Leijdekkers staat op de Nationale Opsporingslijst en de zogeheten EU Most Wanted List. Ook is er een beloning van 200.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Het Openbaar Ministerie wist al een half jaar zeker dat Leijdekkers zich bevond in Sierra Leone. In januari brachten het AD en Follow the Money beelden naar buiten van de Brabander tijdens een kerkdienst in het West-Afrikaanse land.