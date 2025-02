Nicotineproducten mogen, als het aan de Tweede Kamer ligt, in plaats van in 2032 al in 2028 alleen nog in tabaksspeciaalzaken worden verkocht. NSC vond dinsdag een meerderheid bij de oppositie voor het plan, waar de regeringspartners juist fel tegen zijn.

Volgens NSO Retail, brancheorganisatie voor de tabaks- en gemaksdetailhandel, zou het voorstel grote gevolgen kunnen hebben voor gemakswinkels. „Na de buurtsuper zal ook de gemakswinkel in kwetsbare wijken, buurten en dorpen verdwijnen als er vier jaar eerder met de verkoop van tabak gestopt moet worden. De politiek dient te beseffen dat gemakswinkels belangrijk zijn voor de levendigheid en bedrijvigheid in buurten, wijken en dorpen”, stelt directeur Janwillem Burgering van de organisatie in een schriftelijke reactie. „Denk aan de verkoop van boeken en tijdschriften, het post- en pakketpunt, ING Servicepunt, de Geldmaat, de verkoop van kantoorartikelen.”

NSC-Kamerlid Daniëlle Jansen kreeg felle kritiek van de andere drie regeringspartijen op haar voorstel. Ook Karremans zei al geen voorstander te zijn van het plan. Hij wees erop dat het tijdpad zo is afgesproken met ondernemers. Het is nu de vraag of het kabinet de motie toch uitvoert.