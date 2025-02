In een panelgesprek pleitte Beljaarts voor het Europese streven om 3 procent van het bruto binnenlands product uit te geven aan onderzoek en ontwikkeling. Daarvan moet twee derde bestaan uit private investeringen, de rest uit investeringen door de overheid. „Wat echt achterblijft, is private investering”, zei hij na afloop van het panelgesprek. Hij ziet investeerders die in Amerika „met enorme bedragen strooien”, maar in Europa veel minder.

Een vorig kabinet heeft het Nationaal Groeifonds opgetuigd om innovatie op gang te helpen, maar het nieuwe kabinet heeft dit fonds juist geschrapt. Door het schrappen van het Nationaal Groeifonds wordt bijna 7 miljard euro minder geïnvesteerd in innovatie.

Het Nationaal Groeifonds hoeft volgens Beljaarts niet terug te komen. „En misschien voor de context: die 3 procent hebben we nooit gehaald.” De overheidsinvesteringen in innovatie zitten volgens de minister dicht bij de ambitie van 1 procent van het bbp. De minister wijst op de 900 miljoen die het kabinet extra geeft aan investeringsprogramma InvestNL. „Dat is niet weinig.”