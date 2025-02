Beloning gouden tip kunstroof Assen verhoogd naar 250.000 euro

Eerder had Van Breemen nog een beloning van 100.000 euro in het vooruitzicht gesteld voor de gouden tip. Van Breemen geeft aan dat het inmiddels meer dan twee weken geleden is dat de historische Roemeense kunstschatten, die het museum in bruikleen had, werden gestolen. „Ze hebben een aantal verdachten opgepakt, maar die praten blijkbaar niet. Dus ik wilde er nieuwe aandacht voor. En wellicht zijn er personen die voor dit bedrag over de brug willen komen met informatie.”

De ondernemer zegt verder gepassioneerd te zijn over Roemenië. „Het is vreselijk wat er gebeurd is. Die items zijn onvervangbaar en ze moeten terug naar Roemenië voor toekomstige generaties.”

De helm, het topstuk, werd rond ongeveer 450 jaar voor Christus gemaakt, de armbanden circa vijftig jaar. De stukken waren door het Nationaal Historisch Museum van Roemenië in Boekarest in bruikleen gegeven aan het Drents Museum voor de tentoonstelling Dacia - Rijk van goud en zilver. In de zaak zijn drie verdachten opgepakt.