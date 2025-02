Margreet Spijker krijgt geen inzage in rapport werkcultuur WNL

Binnenland

Voormalig presentatrice Margreet Spijker krijgt geen inzage in een KPMG-rapport over de werkcultuur binnen Omroep WNL. Daartoe heeft de rechtbank in Lelystad woensdag besloten, bevestigen zowel Spijker als WNL. De 60-jarige Spijker eiste dat het rapport openbaar gemaakt zou worden om onder meer te toetsen of voormalig WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes inderdaad „geen juridisch verwijtbaar grensoverschrijdend gedrag” heeft vertoond. Dat had de raad van toezicht (rvt) van de omroep in september vorig jaar geconcludeerd.