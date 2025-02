Delft liet in 2017 en 2018 het bedrijf Nuance door Training & Advies (NTA) onderzoek doen naar radicalisering en extremisme. „Omdat er steeds meer signalen zijn dat salafistische stromingen hun invloed in lokale moskeeën vergroten, is het voor het tegengaan van radicalisering van belang dat bekend is wat er lokaal op dit vlak speelt”, citeert de rechtbank de opdracht aan NTA.

Het onderzoek zou zijn gedaan met onder meer „participerende observaties”. Onderzoekers „die zijdelings deel uitmaken van de gemeenschappen” zouden deelnemen aan die gemeenschappen om te observeren wat er gebeurt. Al-Ansaar werd niet op de hoogte gesteld van het onderzoek.

Na een publicatie van NRC uit 2021 over deze werkwijze, die in meer gemeenten speelde, wilde Al-Ansaar inzage in het rapport dat NTA had opgesteld. Delft weigerde dit. Van de rechter moet de gemeente het rapport nu dus alsnog met de stichting delen. Die moet de inhoud verder wel geheim houden.

Uit het rapport kan volgens de rechter voor de stichting blijken op welke manier het onderzoek precies is uitgevoerd, welke personen van de stichting erin worden genoemd en of er mogelijk onjuiste informatie over de stichting in staat. Al-Ansaar kan vervolgens „de aard en de omvang van de door de stichting vermoede onrechtmatige inbreuk op haar privacyrechten vaststellen”, aldus de rechtbank.

Voorzitter van Al-Ansaar Abdelmonim Maanaoui laat via een advocaat van de stichting weten dat de uitspraak „een hele belangrijke erkenning” betekent. Het onderzoek heeft „voor ongelofelijk veel onrust, pijn en ongeloof gezorgd bij onze leden en bezoekers”. Al-Ansaar ziet de uitspraak als erkenning „dat dit niet zo had mogen gebeuren” en verwacht excuses van de burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt.

Die benadrukt in een reactie op de uitspraak dat ze hecht aan „het nakomen van de belofte aan de respondenten van de krachtenveldanalyse dat de rapportage niet verder dan met de opdrachtgever gedeeld zou worden”. Evenwel respecteert de gemeente de uitspraak en wordt het rapport met de stichting gedeeld. Of Van Bijsterveldt excuses gaat aanbieden, kon een woordvoerster niet direct zeggen.