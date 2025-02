Drentse gedeputeerde: stikstofuitspraak maakt het ingewikkelder

Oppositiepartijen willen meer actie zien en verwijten Otter een afwachtende houding. „We zitten echt niet op onze handen”, verzekerde hij hen. „Er gebeurt ongelofelijk veel aan natuurherstel. Op misschien wel duizend plekken zijn we met van alles en nog wat bezig. We maken stappen in de goede richting.” Hij kan Statenleden niet vertellen of en wanneer precies alle doelen voor een betere natuur en waterkwaliteit en minder stikstof zullen zijn gehaald. „Ik denk dat het een proces is van tientallen jaren. En in die tijd verandert er ook nog van alles. Het zal blijken hoever we komen.”

Otter gaf wel aan dat er ook maatregelen van de rijksoverheid en Europa nodig zijn om de doelen te halen. „Dit gaan we echt niet redden als Drenthe alleen.” En: „Ook als we een streep door de hele landbouw in de provincie zouden zetten, dan nog gaan we het niet halen.”

Gedeputeerde Staten lieten eerder al weten dat de vergunningverlening voor bijvoorbeeld aanleg van wegen, huizenbouw en verduurzaming stil dreigt te vallen door de recente rechterlijke stikstofuitspraken. De vonnissen hebben gevolgen voor bijna tweehonderd aanvragen voor een natuurvergunning. De rijksoverheid werd eind januari gevraagd om maatregelen. „Alleen dan kan de vergunningverlening weer op gang komen en kunnen we duidelijkheid en perspectief bieden aan onze inwoners en ondernemers.”