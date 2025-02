Het schietincident gebeurde maandag rond 22.30 uur bij een appartementencomplex aan de Professor Regoutstraat in de Noord-Brabantse plaats. Dinsdagochtend werden bij meerdere woningen in die straat invallen gedaan om het incident te onderzoeken. „Vanwege het lopende onderzoek kan daar nu niet meer informatie over gegeven worden”, meldt de politie daarover.

Dinsdag is er ook sporenonderzoek gedaan. Daarbij is gekeken of de sporen wijzen naar een „bepaald type vuurwapen” en zijn er „reconstructies gemaakt van het schietincident”.

Woensdag gaat het onderzoek verder. „De recherche is nog altijd druk bezig om te achterhalen wat er precies is gebeurd”, zo wordt gemeld. De politie is op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over de zaak of camerabeelden hebben.