Fietsmerk Cangoo roept bakfietsen terug om kans op framebreuk

Om hoeveel fietsen het gaat, is nog niet bekend. Wel zegt het bedrijf dat er bij enkele fietsen is geconstateerd dat de lasverbinding gebroken is.

Cangoo roept gebruikers van de fietsen op de bakfiets voorlopig niet te gebruiken, totdat deze is geïnspecteerd en verstevigd is met een frameklem. Gebruikers kunnen een afspraak daarvoor maken bij de dealer. „Je kunt rustig (max. 15 km/u) en onbelast naar de dealer rijden voor inspectie”, aldus het bedrijf.

Cangoo is niet het eerste bakfietsmerk dat fietsen moet terugroepen. Eerder moesten Babboe, Vogue en Carqon ook al fietsen terugroepen vanwege veiligheidsproblemen.