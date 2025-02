Economie

Randstad heeft nog geen grote verschuiving in de arbeidsmarkt gemerkt nadat de Belastingdienst op 1 januari was begonnen met het volledig handhaven van de regels tegen schijnzelfstandigheid. Onder werkgevers heerst nog veel onzekerheid vanwege onduidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan, stelt het uitzendconcern.