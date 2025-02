Energieminister VS wil einde aan sluiting steenkolencentrales

Door die steenkolencentrales kan worden voldaan aan de enorme vraag naar stroom voor datacenters voor kunstmatige intelligentie en ook voor bijvoorbeeld elektrische auto’s en andere vormen van elektrificering. President Donald Trump had al gezegd dat steenkolen een goede stroombron voor datacenters zijn. Ook zei hij dat er meer betrouwbare bronnen van energie moeten zijn, want wind- en zonne-energie zijn volgens Trump niet betrouwbaar.

Momenteel is steenkool goed voor ongeveer 15 procent van de stroomproductie in de VS. Dat is meer dan een halvering sinds 2000. Naar verluidt staan ruim 120 steenkolencentrales in de VS op de planning om de komende vijf jaar te sluiten.

Wright was eerder topman van een bedrijf dat olie en gas wint door middel van fracking. Daarbij wordt olie en gas uit de bodem gehaald door met hoge druk water, zand en chemicaliën in de grond te spuiten. Die methode is omstreden omdat er milieuvervuiling mee gemoeid is.