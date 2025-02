Er was wel een koper met kennis en ervaring die interesse had, „maar na een periode van onderhandelingen lag er een prijs en voorwaarden die voor de gemeente niet acceptabel waren”, aldus wethouder Reinier van Dantzig (Deelnemingen). AEB blijft in ieder geval de komende tien jaar in bezit van de gemeente, en er komt geen nieuw verkoopproces.

Van Dantzig vindt het jammer dat het niet gelukt is om een nieuwe eigenaar te vinden. „Maar het gaat om publieke belangen en publiek geld en we verkopen AEB niet voor elke prijs en onder iedere voorwaarde. Daarom kiezen we nu voor het alternatief: AEB langdurig houden.” De gemeente wil samen met AEB „werken aan de toekomst van het bedrijf”.

Wim van Lieshout, directeur AEB, laat weten dat de uitkomst van het proces „duidelijkheid en stabiliteit” biedt. „Onze focus ligt op het verder professionaliseren van onze organisatie en het versterken van onze rol in de circulaire economie. We kijken met vertrouwen naar de komende jaren en de uitdagingen die voor ons liggen.”

Het afvalbedrijf heeft een roerige periode achter de rug. In 2019 kwam het bedrijf door onder meer achterstallig onderhoud en intern geharrewar zodanig in het nauw, dat vier van de zes verbrandingsovens moesten worden stilgelegd. Er ontstond een afvalberg door vuilnis uit Amsterdam, maar ook andere delen van het land. De gemeente sprong meermalen financieel bij om AEB overeind te houden en besloot uiteindelijk het bedrijf te koop te zetten.

In 2021 werd AEB verkocht aan de Rotterdamse branchegenoot AVR Afvalverwerking voor 450 miljoen euro. Twee jaar later verbood de Autoriteit Consument & Markt (ACM) die verkoop echter, uit angst voor een „te machtig bedrijf”. Volgens de toezichthouder zou dat leiden tot hogere prijzen voor bijvoorbeeld het verwerken van huishoudelijk afval. Daarna besloot het Amsterdamse stadsbestuur AEB opnieuw in de verkoop te zetten. De gemeente wilde wel de afvalscheidingsinstallatie behouden om de doelen voor scheiden van afval en recycling van grondstoffen te halen.