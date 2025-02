Anne Frank The Exhibition, waar onder meer een reconstructie van het Achterhuis te zien is, opende op 27 januari, de dag waarop de Holocaust internationaal wordt herdacht. De tentoonstelling bevat meer dan honderd collectiestukken van de Anne Frank Stichting, waaronder handgeschreven gedichtjes van Anne in poëziealbums van haar vriendinnen en een katoenen tasje dat Otto Frank droeg tijdens zijn terugreis uit Auschwitz.

Een woordvoerder van de Anne Frank Stichting laat weten „heel erg blij” te zijn dat de expo verlengd kan worden, en zegt veel lovende reacties te hebben gekregen. „We wisten van tevoren niet wat we konden verwachten.” Ook in de internationale pers is er veel aandacht voor de expositie geweest.

De stichting wil met de tentoonstelling „niet alleen de herinnering aan Anne Frank levend houden, maar ook jongeren aansporen te reflecteren en te reageren op haar geschiedenis en betekenis voor vandaag”. Meer dan 200.000 scholieren uit New York en omgeving kunnen de tentoonstelling gratis bezoeken.