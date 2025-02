De politicus kreeg woensdag de steun van 160 van de 300 leden van het parlement, evenveel als bij de vorige stemmingen. Bij elke stemming werd de drempel voor goedkeuring verlaagd. Veel oppositiepartijen hadden andere kandidaten voorgedragen en stemden tegen Tassoulas.

De 66-jarige Tassoulas was voorgedragen door premier Kyriakos Mitsotakis. Die had hem gekozen vanwege onder meer zijn politieke ervaring en zijn „verbindende geest”. Tassoulas kwam in 2000 voor het eerst in het parlement en was eerder ook minister van Cultuur en Sport en viceminister van Defensie. Zijn benoeming vindt op 13 maart plaats.

De keuze voor Tassoulas is niet onomstreden. Tienduizenden demonstranten eisten vorige maand gerechtigheid voor de 57 mensen die bijna twee jaar geleden stierven bij de ergste treinramp in de Griekse geschiedenis. Zij vinden het kwalijk dat het parlement onder voorzitter Tassoulas niet overging tot onderzoek naar de politieke verantwoordelijkheid bij de frontale botsing van twee treinen bij de stad Larissa. Het juridische onderzoek loopt nog.