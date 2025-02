XR voert sinds mei 2024 steevast actie rond de vergaderingen van Provinciale Staten en kondigde eerder aan dat te blijven doen tot de provincie maatregelen neemt om „mens en natuur” te beschermen. Volgens de groep heeft de natuur te lijden onder het „gifgebruik in de bollenteelt”. De rouwceremonie is voor de „apathische en cynische houding van de provincie Drenthe die weigert maatregelen te nemen om mens en natuur te beschermen”, aldus de actievoerders. Een delegatie van de afdeling Groningen en Drenthe van Grootouders voor het Klimaat was er ook. Zij maken zich grote zorgen over de waterkwaliteit in het gebied van de Drentsche Aa waar veel bestrijdingsmiddelen worden gemeten.