Qbuzz spreekt woensdagochtend van „extreme gladheid door sneeuwval”. RTV Noord meldt dat een bus van de weg is gegleden op het Emmaviaduct in Groningen. Een woordvoerder van Qbuzz vult aan dat rondom Assen en noordelijker richting Stadskanaal de wegen glad zijn. Verder is „het Emmaviaduct in Groningen niet meer te berijden en de N34 een ijsbaan”.

Rond 13.00 uur beslist de vervoerder over de namiddag en avondspits. „We hopen dat we dan weer kunnen gaan opstarten, zodat we iedereen weer thuis kunnen brengen. Maar daarvoor zijn we afhankelijk van de weersomstandigheden en de strooi- en veegacties van Rijkswaterstaat en gemeenten.” Qbuzz blijft „zoveel mogelijk rijden, maar het moet wel veilig”.

In Friesland, Groningen, Drenthe en op de Waddeneilanden is woensdag code geel van kracht wegens „plaatselijke gladheid door sneeuw”. Het KNMI meldt dat daar een sneeuwdek van enkele centimeters kan ontstaan, wat kan leiden tot „gladde wegen, fietspaden en voetpaden”. In Drenthe geldt de weerwaarschuwing tot 14.00 uur en in Groningen en Friesland tot 18.00 uur.

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie ziet woensdagochtend „tussen de sneeuwvlokken door” langzaam rijdend verkeer op de wegen rondom Groningen en Assen. „Ook krijgen we enkele meldingen binnen van voertuigen die van de weg zijn geraakt”, aldus de verkeersdienst.

Het KNMI geeft ook voor donderdag code geel af. Die geldt dan niet voor de provincie Friesland, maar wel voor Drenthe en Groningen. De waarschuwing wordt van kracht in de nacht van woensdag op donderdag. Ook dan, aldus het weerinstituut, kan het glad zijn door sneeuwval.