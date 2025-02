Ze willen op korte termijn een debat over dit probleem. „Experts waarschuwen voor het oplopende aantal vogelgriepbesmettingen bij mensen en dieren. Vogelgriep zou volgens hen de volgende pandemie na Covid-19 kunnen zijn. Deze week overleed in de Verenigde Staten voor het eerst een mens aan de gevolgen van vogelgriep”, aldus de partijen in het debatverzoek.

„De overpopulatie van ganzen waar Rotterdam mee kampt, brengt naast overlast, in de vorm van vervuiling van de buitenruimte, nu ook een risico voor de gezondheid van Rotterdammers mee door verspreiding van het vogelgriepvirus”, stellen de partijen. „Ganzen zijn bekende verspreiders van vogelgriep. In voorgaande jaren waren er dan ook verschillende wijken in Rotterdam waar de NVWA voor het virus waarschuwde.”