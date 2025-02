Het werk hangt voor de ramen in de zaal waar Provinciale Staten vergaderen. „Het hart van de democratie van Drenthe”, aldus Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning. Provinciale Staten vroegen eerder om een eerbetoon voor het grondwetsartikel dat begint met de tekst „Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld”.

Klijnsma vindt dat het mensen eraan herinnert „dat we moeten blijven werken om de waarden van onze rechtsstaat te bewaken”. De onthulling ervan is gekoppeld aan de aftrap van de viering van tachtig jaar vrijheid in Drenthe waarvoor tot en met Bevrijdingsdag tal van activiteiten plaatsvinden.

Thema van die viering is ‘Op welke grond dan ook’, eveneens afkomstig uit „artikel 1 dat iedere vorm van discriminatie verbiedt”, aldus Klijnsma die het ziet als „de basis van onze rechtsstaat”. Ze wees erop dat „onze ouders, grootouders en overgrootouders” tijdens de Tweede Wereldoorlog ondervonden dat vrijheid, democratie en mensenrechten niet vanzelfsprekend zijn. „En dat is het ook nu niet”, stelde ze. Deze kunst herinnert ons eraan „ons te blijven inzetten voor een samenleving waarin iedereen meetelt”, aldus Klijnsma.