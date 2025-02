Het aantal faillissementen was in heel 2024 flink toegenomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde vorige maand dat er vorig jaar bijna 4300 bedrijven failliet werden verklaard. Dat is een stijging van 30 procent vergeleken met 2023.

Die toename zette vorige maand niet door. Woensdag werd bekend dat er in januari evenveel faillissementen waren als een maand eerder, wanneer wordt gecorrigeerd voor zittingsdagen van rechtbanken.

„Het jaar 2025 is nog pril”, merken kenners van het UWV op. Maar in januari zien ook zij nog geen verdere toename. „Ten opzichte van de eerste vijf weken van 2024 is het aantal faillissementen nu 27 procent lager.”

Het UWV heeft zicht op de bedrijfsfaillissementen omdat de uitkeringsinstantie inspringt bij bankroeten als werkgevers structureel de lonen van hun werknemers niet meer kunnen betalen. In de eerste maand van 2025 was dit bij 185 bedrijven het geval. In dezelfde periode vorig jaar betrof het nog 254 werkgevers.

In januari deden verder 1707 werknemers een aanvraag bij het UWV om loonaanspraken vergoed te krijgen. Hier was sprake van een daling van 9 procent. De aanvragen kwamen volgens het UWV vooral uit de zakelijke dienstverlening, groothandel, horeca en detailhandel.