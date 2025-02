In groepen die slechts één vaccinatie kregen, zagen de onderzoekers nog wel sterfte: daar overleed 10 procent aan de vogelgriep. Dat is alsnog veel minder dan in de controlegroepen waarin de vogelgriep rondging, want daar stierven alle leghennen.

De universiteit doet het onderzoek in opdracht van het Nederlandse ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselveiligheid en Natuur (LVVN). Op twee boerderijen wordt uitgebreid onderzocht hoe effectief de vaccins zijn. Daarbij worden ook kippen bewust blootgesteld aan vogelgriep, om te kunnen achterhalen hoe goed de vaccins ze beschermen. Eerder bleek al dat de kippen acht weken na vaccinatie volledig waren beschermd.

Over de mate waarin gevaccineerde kippen het virus nog bij zich dragen zonder ziek te worden en de mate waarin ze dan nog andere dieren kunnen besmetten, durven de onderzoekers nog geen harde conclusies te trekken. Een latere fase van het onderzoek moet daar meer duidelijkheid over geven.

Het veldonderzoek loopt nog tot het derde kwartaal van 2025.