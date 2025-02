Strijd om klimaatmiljarden dreigt rond voorjaarsnota

BBB heeft zich in de Eerste Kamer geschaard achter een hernieuwde oproep van onder meer het CDA om uit het Klimaatfonds 5 miljard euro opzij te zetten om boeren te helpen verduurzamen, die daardoor een meerderheid haalde. „Interessant”, reageert PVV-leider Geert Wilders woensdagochtend op X. Maar hij weet ook wel een andere bestemming voor het klimaatgeld: een lagere gasrekening voor huishoudens.

Klimaatminister Sophie Hermans wees een greep in het Klimaatfonds ten behoeve van boeren dinsdag resoluut van de hand. Zij heeft het geld hard nodig voor kerncentrales - een breed gedragen wens in de Kamer - en boeren die willen verduurzamen kunnen een beroep doen op andere potjes, was haar verweer.

Een eerdere poging van het CDA om een greep uit het klimaatfonds te doen, strandde eind vorig jaar al in de Tweede Kamer, waar de stemverhoudingen anders zijn dan in de senaat. Ook BBB stemde overigens tegen, al was er ook met die partij lang geen meerderheid voor de schuif met geld.

Het kabinet en de coalitiepartijen buigen zich na het voorjaarsreces, dat volgende week begint, over de voorjaarsnota. Deze eerste bijstelling van de begroting voor 2025 dreigde ook zonder ruzie over de klimaatmiljarden al een ingewikkelde puzzel te worden, door tegenvallers die gedekt moeten worden en uiteenlopende politieke wensen bij de coalitiepartijen.