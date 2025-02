De verdachte kreeg contant geld in Nederland en liet dit in landen in het Midden-Oosten weer uitbetalen. Het gaat om zogenoemd hawala-bankieren, waarbij cash geld buiten het officiële bankverkeer blijft. Een vrouw die onlangs werd veroordeeld omdat zij geld stuurde naar een IS-lid, deed dit vermoedelijk via de verdachte.

De opsporingsdienst achterhaalde de identiteit van de man door een onderzoek dat begon aan de hand van informatie van de Rotterdamse politie. De naam van de verdachte bleek in meerdere FIOD- en politieonderzoeken naar voren te komen. Het ging om onderzoeken waarin sprake was van bankieren zonder vergunning in combinatie met onder meer terrorismefinanciering en mensensmokkel.

De woning van de man is ook doorzocht en daarbij is beslag gelegd op onder meer mobiele telefoons en de hawala-administratie. Hij is dinsdag voorgeleid en moet voor dertig dagen de gevangenis in.