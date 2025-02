De rechtbank is woensdagmorgen begonnen aan de inhoudelijke behandeling van de geruchtmakende zaak. Volgens de huidige planning zijn er twee dagen uitgetrokken voor het proces, maar het is de vraag of het tot een afronding komt. K.’s advocaat Justus Reisinger heeft in aanloop naar de zitting gevraagd om aanhouding van de zaak, in verband met een verzoek om nader onderzoek. De rechtbank wil hoe dan ook de feiten bespreken en zal later op het verzoek van de raadsman terugkomen.

Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar Sam (38) en Ineke (44), bij en in hun huis in Weiteveen. Hij schoot op 16 januari vorig jaar eerst de vrouw dood in haar auto en bracht vervolgens met veel geweld haar man om het leven. K. had een conflict met de slachtoffers over verborgen gebreken aan hun woning die hij hen had verkocht.