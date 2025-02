Meer passagiers op Europese luchthavens in 2024 dan voor corona

In vergelijking met een jaar eerder was sprake van een groei van de reizigersaantallen, met meer dan 7 procent. Die groei kwam met name door meer internationaal vliegverkeer. ACI-directeur Olivier Jankovec zegt in een toelichting dat Europese luchthavens vorig jaar 200 miljoen extra reizigers verwerkten en dat veel vliegvelden voormalige passagiersrecords verbraken.

„Dit werd behaald ondanks de sterk gestegen ticketprijzen, aanhoudende druk op toeleveringsketens, grotendeels zwakke economische groei en geopolitieke spanningen. Dat spreekt boekdelen over hoe consumenten prioriteit geven aan ervaringen en vooral aan reizen”, aldus Jankovec.

Voor dit jaar voorziet ACI verdere groei van de passagiersaantallen op Europese luchthavens.

London Heathrow was vorig jaar opnieuw de drukste Europese luchthaven met 83,9 miljoen passagiers. Dat zijn er bijna 6 procent meer dan een jaar eerder en bijna 4 procent meer dan in 2019. De luchthaven van Istanbul staat op de tweede plek met 80,1 miljoen passagiers. Daarmee lag het passagiersaantal 17 procent hoger dan voor corona.

Op de derde plaats staat Paris Charles de Gaulle met 70,3 miljoen reizigers, wat nog altijd 7,7 procent minder is dan in 2019. Schiphol volgt met 66,8 miljoen passagiers. Dat is een toename van 8 procent ten opzichte van 2023, maar wel bijna 7 procent lager dan voor de uitbraak van corona. De vijfde plek wordt ingenomen door Madrid met 66,1 miljoen reizigers.