„Ze krijgt iedere dag de zorg die ze nodig heeft. Haar moeder en jongere zusje hebben wekelijks contact met het meisje. Voor de moeder is dat heel belangrijk en van grote waarde”, aldus de officier.

Pleegvader Johnny van den B. en pleegmoeder Daisy W., beiden 38 jaar, werden aangehouden nadat hun destijds 10-jarige pleegdochter in mei vorig jaar zwaargewond was opgenomen in het ziekenhuis. Ze had hersenletsel en botbreuken en lag een tijd in coma.

De twee verdachten zijn opnieuw niet aanwezig in de rechtbank. De pleegmoeder is onlangs opgenomen in het Pieter Baan Centrum. De pleegvader gaat daar binnenkort ook naartoe. Beide verdachten worden zes weken opgenomen in de gedragsdeskundige observatiekliniek van justitie, waarvan vier weken met overlap.

Het Openbaar Ministerie reageerde nog niet op de harde conclusies in rapporten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het meisje is aan haar lot overgelaten en de betrokken instanties werkten slecht samen, concludeerden de inspecties onlangs. Het OM beschikt alleen over de zakelijke weergave van het rapport en heeft het volledige rapport bij de inspecties gevorderd.

„Het OM begrijpt dat de informatie die naar aanleiding van het onderzoek door de inspecties naar buiten is gekomen de nodige vragen oproept, ook in relatie tot opsporing en vervolging. Het OM zal het volledige rapport na ontvangst zorgvuldig bestuderen. Pas daarna valt iets te zeggen over een mogelijk vervolg”, zei de aanklager.

De inspecties bekritiseerden het gebrek aan optreden van de William Schrikker Stichting in haar rol als voogd van het meisje en Enver, de pleegzorgorganisatie die het meisje bij de pleegouders plaatste. Bij de onderzoeksrechter zullen twee mensen van Enver en twee mensen van de stichting als getuige worden gehoord.

De twee verdachten zijn ook aangeklaagd voor het mishandelen van nog drie pleegkinderen. Hun zaak wordt op 6 en 7 november inhoudelijk behandeld, met een mogelijke uitloopdag op 11 november. De volgende inleidende zitting is op 7 mei.