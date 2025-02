Na jarenlange impasse heeft Libanon weer een regering

Het land had vanwege politiek geruzie sinds 2022 geen president meer, en ook geen geïnstalleerde premier of regering. Maar begin dit jaar begonnen er dingen te schuiven. Legerchef Joseph Aoun kreeg het presidentschap toegewezen, benoemde vervolgens Nawaf Salam –op dat moment nog voorzitter van het in Den Haag gevestigde Internationaal Gerechtshof (ICJ)− als premierskandidaat, en na nog geen maand van formeren heeft Salam nu zijn 24-koppige ministersploeg rond.

Het enige wat nog moet gebeuren, is het opstellen van een verklaring waarin het kabinet zijn speerpunten uiteenzet. Een meerderheid van het parlement moet daar vervolgens mee instemmen.

De formatie was geen makkelijke klus. De ministeries worden traditiegetrouw verdeeld onder de verschillende godsdienstige stromingen in het land. De politieke partijen die de verschillende groepen vertegenwoordigen, eisen doorgaans dat zij de kandidaten voor ‘hun’ ministeries naar voren mogen schuiven. Hierdoor heeft de premier vaak weinig zeggenschap over het samenstellen van zijn eigen ploeg.

Establishment

Maar premier Salam maakte vanaf het begin duidelijk dat hij hiermee wilde breken. De ministeries zouden alsnog via een sleutel worden verdeeld, maar onder kandidaten die niet nauw waren verbonden met een politieke partij. Het resultaat is een ploeg met veel ervaring buiten de politiek − onder andere in internationale consultancybedrijven, de Verenigde Naties, de Wereldbank en de academische wereld.

Niet dat Salam de politieke partijen geen invloed heeft gegeven. Ze hebben alsnog ministers kunnen nomineren, zolang die geen partijloyalisten zijn. Maar het heeft gezorgd voor een ministersploeg die veel minder gezien wordt als onderdeel van het politieke establishment.

De grote verliezers lijken het sjiitische duo Hezbollah en Amal. In voorgaande regeringen hadden ze vaak genoeg ministersposten –ruim een derde– in handen om belangrijke stemmingen in de regering te blokkeren, of konden ze dreigen de hele regering te laten vallen, door gezamenlijk op te stappen. Hierdoor waren ze in staat politiek veel afdwingen. Maar dat is nu –voor het eerst in vijftien jaar– niet het geval. Zo heeft Amal, en daarmee indirect ook bondgenoot Hezbollah, vier sjiitische ministers mogen nomineren – maar dat is het dan ook.

De nieuwe regering staan flinke uitdagingen te wachten. Zoals de uitvoering van het staakt-het-vuren met Israël. Volgens de huidige deadline moet Israël zich vóór volgende week terugtrekken uit Libanon.