Volgens Swaak is er voor het ingaan van nieuwe importheffingen doorgaans nog een periode waarin er juist extra veel gehandeld wordt in de betreffende producten. Hij voorziet voordat de onlangs aangekondigde heffingen op staal en aluminium in maart ingaan ook nog een opleving in de productie en handel daarvan.

Vervolgens is het in de periode daarna, als de tarieven dus zijn ingegaan, nog maar te bezien hoe de vraag zich ontwikkelt, aldus Swaak. Veel andere importheffingen waarvoor wordt gevreesd zijn daarnaast nog niet concreet aangekondigd. „Het is nu dus nog te vroeg om hier iets over te zeggen”, stelt de topman, die benadrukt dat ABN AMRO de situatie goed in de gaten houdt.

„Met name de exportsectoren kunnen worden geraakt”, vult hij aan. Voor de bank is het belangrijk daar rekening mee te houden bij het verlenen van kredieten. Voorlopig is Swaak nog positief over de economische vooruitzichten. De bank heeft in zijn modellen met verwachtingen wel scenario’s opgenomen waarin het beeld voor de wereldhandel verslechtert.