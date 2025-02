ABN AMRO voert rente-inkomsten verder op, jaarwinst wel omlaag

De hogere rente-inkomsten vormen een opsteker voor ABN AMRO, want de winsten in de bankenwereld dreigen ook onder druk te komen doordat de rente omlaag gaat. Dat maakt het doorgaans lastiger voor ze om marge te maken op bijvoorbeeld spaarrekeningen.

Maar volgens topman Robert Swaak werden de rente-inkomsten bij zijn bank vooruitgeholpen door groei in hypotheken. Bezien over heel 2024 nam de omvang van de hypotheekportefeuille met ruim 5 miljard euro toe. „Door de opleving van de huizenmarkt in 2024 konden we ons marktaandeel voor nieuwe hypotheken verhogen van 16 procent naar 19 procent”, stipt de topman ook aan.

Daarnaast kreeg de bank meer inkomsten binnen uit provisies. Dat zijn kosten die de bank in rekening brengt voor het aanbieden van een product of dienst, bijvoorbeeld voor hypotheekadvies.

De bank profiteerde volgens Swaak ook van gunstige economische omstandigheden. Gezien de dreigende handelsoorlog is de economische situatie enigszins onzeker. Maar de mogelijke impact van het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump is op zijn vroegst in de tweede helft van dit jaar pas te zien in cijfers over de wereldhandel, denkt Swaak.

Onder de streep bleef 2,4 miljard euro winst over, ongeveer een tiende minder dan in 2023. In het vierde kwartaal ging de winst met circa een kwart omlaag. Daarbij speelt mee dat ABN AMRO door veranderde regelgeving meer kwijt was aan belastingen. De onderliggende kosten stegen zoals verwacht ook tijdens het vierde kwartaal omdat er extra personeel werd aangenomen.

ABN AMRO heeft verder een extra voorziening genomen van 95 miljoen euro voor een zaak over aandelenhandel. Dat gaat om claims die betrekking hebben op de periode voor 2008, legt Swaak uit. Hij benadrukt dat de bank de claims betwist en dat nog niet is gezegd dat ABN AMRO het geld daadwerkelijk kwijt is.