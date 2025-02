Het KNMI heeft voor Groningen, Friesland en Drenthe code geel afgegeven. Daar valt in de ochtend lichte sneeuw, die op de weg kan blijven liggen. In de loop van de middag wordt het droog en zal de gladheid tijdelijk verdwijnen. Later woensdagavond en in de nacht naar donderdag kan het in het noordoosten opnieuw glad worden.