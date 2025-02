Officiële gesprekken staan ​​gepland in Orbáns ambtswoning, gevolgd door een gezamenlijke persconferentie. Orbán vertelde eerder aan de krant Neue Zürcher Zeitung dat Weidel om de ontmoeting had gevraagd.

Vorig jaar zei Weidel dat ze grote bewondering heeft voor de populistische Orbán, die bekendstaat om zijn anti-EU-beleid. Orbán werkt al jaren aan het verenigen van uiterst rechtse krachten in Europa. De AfD is geen lid van de rechtse Patriots of Europe-groep in het Europees Parlement, die Orbán heeft opgericht.

De AfD staat in de peilingen voor de Duitse parlementsverkiezingen op 23 februari tweede met ongeveer 20 procent van de stemmen.