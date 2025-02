Bij alle tien grote supermarkten van Nederland ligt het aandeel aanbiedingen voor biologische zuivel volgens haar onder de 5 procent. „Plus scoort het beste met 4,2 procent biologische zuivelaanbiedingen.”

Zuivelaanbiedingen met een Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming blijven volgens Wakker Dier nog verder achter dan de stunts met biologisch: „Slechts 0,1 procent van alle zuivelaanbiedingen draagt dit keurmerk”.

„Supermarkten sturen met hun aanbiedingen het koopgedrag van consumenten. Door het aanprijzen van met name dieronvriendelijke producten houden ze ook veranderingen in de veehouderij tegen”, waarschuwt Wakker Dier. Er staan volgens haar melkveehouders „in de rij” om over te stappen op een biologische bedrijfsvoering, maar met dit beleid van de supermarkten „komt er voor deze boeren geen ruimte om die omschakeling ook daadwerkelijk te maken.”