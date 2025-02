Gemeente Teylingen: aanbesteding pachtgrond moet opnieuw

De zaak draait om de pacht van een aantal stukken grond in onder meer de Boterhuispolder, die op grond van nieuwe wetgeving opnieuw moest worden aanbesteed. In dit poldergebied in Warmond, gemeente Teylingen, werken al een aantal jaren vier kleinschalige boerenbedrijven samen die prat gaan op hun natuurinclusieve aanpak. Drie van de bedrijven mochten blijven pachten, maar de pachtgrond van de vierde onderneming ging naar een andere partij. Volgens de boeren verkoos de gemeente daarmee „financieel gewin op de korte termijn boven het realiseren van een duurzaam toekomstperspectief voor het buitengebied”. Met een inzamelingsactie om juridische stappen te kunnen zetten, werd in twee dagen tijd meer dan 31.000 euro opgehaald. De gemeente Teylingen zegt dat de intentie van het college is om de gronden „duurzaam en natuurvriendelijk” te beheren.

De kwestie leidde volgens de gemeente niet alleen lokaal tot veel vragen, maar ook bij de samenleving, buurgemeenten, de provincie, het Rijk en anderen. Volgens de gemeente blijkt nu uit ingewonnen juridisch advies dat de openbare aanbestedingsprocedure niet helemaal goed is verlopen. Zo is onder meer vooraf niet bekendgemaakt wat de selectiecriteria waren en hoe de punten zouden worden verdeeld.

De procedure moet daarom over, stelt de Zuid-Hollandse gemeente. Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk. Wethouder Heleen Hooij, die gaat over agrarische zaken, legt woensdagavond in de raadsvergadering verantwoording af over de gang van zaken. „Aansluitend geeft ze aan welke consequenties zij hieraan verbindt.”