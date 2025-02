Trump dreigde met hoge handelstarieven voor alle producten uit het buurland, maar stelde die uit na vorige week twee keer Trudeau te hebben gebeld, onder meer over fentanyl. De eerste fentanyl-tsaar wordt nu Kevin Brosseau, een oud-politieagent die eerder al Trudeaus nationale veiligheidsadviseur was.

„Canada heeft een fentanyl-tsaar nodig die de verschillende agentschappen coördineert, snel reageert op uitdagingen en nauw samenwerkt met onze Amerikaanse tegenhangers om de illegale grensoverschrijdende drugshandel te ontmantelen”, zei minister van Openbare Veiligheid David McGuinty na de aanstelling.

Volgens de Verenigde Staten controleert Canada de chemicaliën die de grens oversteken te weinig. Uit openbare gegevens blijkt echter dat slechts 0,2 procent van alle fentanyl die in de VS in beslag genomen wordt uit Canada komt. Verreweg de meerderheid komt uit Mexico.