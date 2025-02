In avond en nacht kans op gladheid in Friesland en op Wadden

Binnenland

In het noorden en noordoosten valt op steeds meer plaatsen lichte sneeuw, meldt het KNMI. Volgens het weerinstituut blijft de sneeuw op sommige plekken in Friesland en op de Wadden liggen, waardoor wegen, fietspaden en voetpaden daar vanaf dinsdagavond al glad kunnen zijn. De code geel, die voor woensdag was afgegeven, is in die gebieden daarom al van kracht.