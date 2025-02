Trump hoopt dat vrijlating door Rusland leidt tot einde oorlog

Buitenland

De Amerikaanse president Donald Trump hoopt dat de gesprekken met Rusland over de vrijlating van de Amerikaan Marc Fogel een voorbode zijn van nieuwe betrekkingen met het Kremlin. „We zijn heel goed behandeld in Rusland. Sterker nog, ik hoop dat dit het begin is van een relatie waarmee we de oorlog kunnen beëindigen”, aldus Trump, doelend op de oorlog in Oekraïne.