Schouten was ‘niet volledig genoeg’ in reactie op subsidiefraude

De zaak draait om subsidies die de gemeente Rotterdam tussen 2010 en 2018 heeft verstrekt aan stichtingen die zich bezighielden met integratie, re-integratie en deradicalisering. Zij zouden subsidiegeld hebben geïnvesteerd in hun eigen commerciële onderneming, een kaasfabriek in Marokko. Vorig jaar werden drie verdachten in deze zaak vervolgd. Maar zij hoefden uiteindelijk niet voor de rechter te verschijnen, omdat het Openbaar Ministerie de zaak in december afdeed met strafbeschikkingen.

Schouten schreef in januari aan de raad dat haar voorganger Ahmed Aboutaleb in juli 2017 onder embargo werd geïnformeerd over een onderzoek naar mogelijke subsidiefraude door stichtingen die subsidie van de gemeente ontvingen. Bijna een jaar later, in maart 2018, informeerde het OM de burgemeester „over drie stichtingen en drie personen” in dit onderzoek, zodat hij kon beoordelen of hij maatregelen moest nemen wat betreft lopende subsidies. In overleg met het OM werden de subsidies toen niet stopgezet, om het strafrechtelijk onderzoek niet te verstoren, aldus Schouten vorige maand.

NRC meldde dinsdag echter op basis van vertrouwelijke e-mails dat het OM in 2018 helemaal geen bezwaar had tegen het stopzetten van de subsidies aan de betrokken stichtingen. Schouten drukt zich dinsdag in haar brief aan de raad dan ook iets anders uit. Niet in 2018 werd in overleg met het OM besloten om de lopende subsidietrajecten gewoon te behandelen om het onderzoek niet te verstoren, maar in 2017.

Toen de burgemeester een jaar later door het OM was geïnformeerd over drie betrokken stichtingen en drie personen, is besloten „extra nauwkeurig te controleren op de vaststelling van deze subsidies”. Dat is volgens Schouten ook gebeurd: de twee trajecten waarvoor subsidies waren verstrekt, bleken grotendeels uitgevoerd zoals afgesproken, schrijft ze. Voor de enkele training die niet bleek te zijn gegeven, is de subsidie niet uitbetaald. Sinds maart 2018 zijn geen nieuwe subsidies meer verleend aan de drie stichtingen.