Powell sprak dinsdag een verklaring uit voor het Amerikaanse Congres. Hij gaf daarin opnieuw aan dat beleidsmakers geduld zullen hebben voor ze de leenkosten verder verlagen. Powells opmerkingen kwamen grotendeels overeen met wat hij al in januari zei, nadat de beleidsmakers van de Fed de rente in de Verenigde Staten onveranderd lieten.

De Dow-Jonesindex noteerde bij het slot 0,3 procent hoger op 44.593,65 punten. De brede S&P 500-index bleef nagenoeg onveranderd op 6068,50 punten. Techgraadmeter Nasdaq daalde 0,4 procent tot 19.643,86 punten.

Beleggers kijken ook uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag op het programma staat en dat een belangrijke rol speelt bij het rentebesluit van de Fed. Ook bleef de aandacht van beleggers gericht op de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump invoert voor staal en aluminium. De nieuwe tarieven gaan op 12 maart in. Staalfabrikanten US Steel en Nucor noteerden winsten tot 1,5 procent.

Tesla verloor ruim 6 procent. Een dag eerder werd bekend dat een consortium onder leiding van Elon Musk, topman van de elektrische autofabrikant, ruim 97 miljard dollar heeft geboden om de non-profitorganisatie achter OpenAI over te nemen.

Coca-Cola won 4,7 procent. De frisdrankmaker publiceerde beter dan verwachte resultaten over het vierde kwartaal. Het bedrijf profiteerde vooral van prijsverhogingen, maar zag ook de vraag naar zijn producten toenemen. Apple steeg 2,2 procent. De doorgaans goed ingevoerde nieuwssite The Information meldde dat Apple een samenwerking aangaat met Alibaba om AI-functies te ontwikkelen en uit te rollen voor iPhone-gebruikers in China.

Johnson & Johnson klom 1,2 procent. Het medische concern is van plan om zijn divisie voor beroertezorg te verkopen, schrijft zakenkrant Financial Times. Coty zakte ruim 9 procent. Het cosmeticabedrijf achter merken als Kylie Cosmetics, Sally Hansen en Rimmel kwam met teleurstellende resultaten over het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar.