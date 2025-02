Hermans wil geen extra klimaatmiljarden voor landbouw inzetten

In de senaat willen BBB, CDA, GroenLinks-PvdA, D66, ChristenUnie en OPNL dat het kabinet 5 miljard euro minder uittrekt voor kernenergie, zodat dit ten goede kan komen aan de landbouw. Die sector heeft namelijk niet alleen stikstofdoelen, maar moet ook klimaatdoelen halen. Bij veeteelt komt veel methaan vrij, wat een veel sterker broeikasgas is dan CO2. Het vorige kabinet had een fonds ter waarde van 25 miljard euro opgericht om de landbouw te transformeren. Maar daar zette het huidige kabinet grotendeels een streep door: nu is er nog maar 5 miljard euro over.

Hermans wijst vooral naar dit geld als reden om geen geld uit het Klimaatfonds te hoeven halen. Bovendien kan de landbouwsector andere subsidies gebruiken voor verduurzaming, bijvoorbeeld voor zonnepanelen. Ook kunnen bijvoorbeeld glastuinbouwers geld uit het Klimaatfonds krijgen om hun kassen zuiniger te maken. Hermans denkt dat het kabinet als onbetrouwbaar te boek komt te staan, als het geld weghaalt dat bedoeld was voor kernenergie. Bouwers van kerncentrales zouden zich kunnen terugtrekken.

Eerder vroeg CDA-leider Henri Bontenbal al om eenzelfde aanpassing van het Klimaatfonds. Later stelde zijn partij een wijziging van de begroting voor om het geld vrij te maken voor de boerensector. Maar dat amendement haalde slechts 46 stemmen en sneuvelde. Ook steun van de BBB, die in de Tweede Kamer 7 zetels heeft, had hiervoor niet uitgemaakt.

Het is nu dan niet waarschijnlijk dat het kabinet de klimaatmiljarden voor landbouw gaat vrijmaken. Hiervoor is een aanpassing van de wet, en dus een meerderheid in de Tweede Kamer nodig. Wel kan het verzoek van de Eerste Kamer onderdeel van onderhandelingen worden voor de Voorjaarsnota.